Азербайджанский Rabitabank получил награду Ассоциации банков в пяти номинациях

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Rabita Bank награжден в пяти номинациях за проекты в 2021 году, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Согласно информации, 23 февраля 2022 года состоялось общее собрание АБА и на мероприятии «Banking Awards - 2021» организации-участники, экспертные группы и партнеры были награждены призами в соответствующих номинациях.

Rabita Bank награжден в номинациях - «Корпоративная социальная ответственность», «Самая активная поддержка образования», «Участник АБА, предпринявший меры по повышению финансовой доступности для МСБ», «Участник АБА, отличившийся мерами в области продвижения безналичных расчетов», «Участник ABA, проводивший исследования и подготавливавший статьи в области банковского дела и финансов».

(Автор: Назрин Исрафилова)