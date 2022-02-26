Азербайджанская НБКО объявила о своей ликвидации

БАКУ /Trend/ - Небанковская кредитная организация (НБКО) «Solis Kapital» объявила о своей ликвидации, сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, кредиторы могут предъявлять свои требования в течение двух месяцев по адресу: Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 44.

Отметим, что ООО "Solis Kapital" было создано в 2018 году, его уставный капитал - 300 тысяч манатов, кредитная организация не получила лицензию Центрального банка Азербайджана.

(Автор: Назрин Исрафилова)