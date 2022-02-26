Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 февраля понизилась на 7,11 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 99,11 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 8,14 доллара и составила 97,36 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась на 9,81 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 81,41 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, снизилась на 7,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 99,5 доллара за баррель.