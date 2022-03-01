Валютные резервы Центробанка Азербайджана возросли

БАКУ /Trend/ - На конец февраля 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,15 миллиарда долларов, что на 1,21 процента, или 0,08 миллиарда долларов больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,4 процента больше - по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Центробанк.

По данным регулятора, на начало 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составляли 6,36 миллиарда долларов.

Отметим, что ранее председатель ЦБА Эльман Рустамов отметил, что стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 52,2 миллиарда долларов, что указывает на стабильность национальной валюты. Он добавил, что в Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность.