Денежная база в Азербайджане выросла за год

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на 28 февраля 2022 года составила 13,945 миллиарда манатов, что на 0,8 процента, или 0,099 миллиарда манатов меньше по сравнению с предыдущим месяцем 2022 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, денежная база выросла на 8,4 процента, или 1,082 миллиарда манатов в годовом исчислении. При этом денежная база в феврале 2021 года составила 12,863 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.

(Автор: Назрин Исрафилова)