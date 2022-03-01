Денежная база в Азербайджане выросла за год
БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на 28 февраля 2022 года составила 13,945 миллиарда манатов, что на 0,8 процента, или 0,099 миллиарда манатов меньше по сравнению с предыдущим месяцем 2022 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.
По данным регулятора, денежная база выросла на 8,4 процента, или 1,082 миллиарда манатов в годовом исчислении. При этом денежная база в феврале 2021 года составила 12,863 миллиарда манатов.
Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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