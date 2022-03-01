Состоялся аукцион по размещению гособлигаций минфина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 1 марта 2022 года в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" состоялся аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов с кодом AZ0106008946 со сроком обращения 1092 дня, передает Trend во вторник со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Общая сумма заказов, поданных инвесторами по государственным облигациям с кодом AZ0106008946 по номиналу, составила 209,8 миллиона манатов.

В соответствии с решением министерства финансов средневзвешенная цена государственных облигаций на сумму 60,0 миллиона манатов по конкурентным заявкам была определена на уровне 98,6553 (доходность 4,4840%).

Дата погашения облигаций - 25 февраля 2025 года.

(Автор: Кямран Гасымов)