Состоялся аукцион по размещению гособлигаций минфина Азербайджана
БАКУ /Trend/ - 1 марта 2022 года в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" состоялся аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов с кодом AZ0106008946 со сроком обращения 1092 дня, передает Trend во вторник со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.
Общая сумма заказов, поданных инвесторами по государственным облигациям с кодом AZ0106008946 по номиналу, составила 209,8 миллиона манатов.
В соответствии с решением министерства финансов средневзвешенная цена государственных облигаций на сумму 60,0 миллиона манатов по конкурентным заявкам была определена на уровне 98,6553 (доходность 4,4840%).
Дата погашения облигаций - 25 февраля 2025 года.
(Автор: Кямран Гасымов)
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