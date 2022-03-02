Официальный курс маната к мировым валютам на 2 марта

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе марта 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8908 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8908 1 австралийский доллар AUD 1,2354 1 аргентинский песо ARS 0,0158 1 белорусский рубль BYN 0,6186 1 бразильский реал BRL 0,3299 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1104 100 южнокорейских вон KRW 0,1411 1 чешская крона CZK 0,0744 100 чилийских песо CLP 0,2106 1 китайский юань CNY 0,2693 1 датская крона DKK 0,2542 1 грузинский лари GEL 0,5298 1 гонконгский доллар HKD 0,2175 1 индийская рупия INR 0,0225 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2629 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1762 1 швейцарский франк CHF 1,8490 1 израильский шекель ILS 0,5260 1 канадский доллар CAD 1,3363 1 кувейтский динар KWD 5,6083 1 казахский тенге KZT 0,0035 1 кыргызский сом KGS 0,0181 100 ливанских фунтов LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит MYR 0,4055 1 мексиканский песо MXN 0,0823 1 молдавский лей MDL 0,0922 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1916 100 узбекских сомов UZS 0,0156 1 польский злотый PLN 0,3981 1 российский рубль RUB 0,0155 1 сингапурский доллар SGD 1,2518 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3711 1 турецкая лира TRY 0,1222 1 тайваньский доллар TWD 0,0606 1 таджикский сомони TJS 0,1509 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0563 100 японских йен JPY 1,4778 1 новозеландский доллар NZD 1,1510

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)