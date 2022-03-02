ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - Второго марта на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 240 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, передает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, в ходе аукциона 19 инвесторов подали 29 заявок.

Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 1 728 632 900 манатов.

В соответствии с решением ЦБА, средневзвешенная цена облигаций составила 99,5351 маната (6,01 процента), а объем размещенных нот - 240 000 000 манатов.

Дата погашения нот - 30 марта 2022 года.

(Автор: Кямран Гасымов. Редактор: Константин Шапиро)