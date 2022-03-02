ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты
БАКУ /Trend/ - Второго марта на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 240 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, передает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.
По данным регулятора, в ходе аукциона 19 инвесторов подали 29 заявок.
Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 1 728 632 900 манатов.
В соответствии с решением ЦБА, средневзвешенная цена облигаций составила 99,5351 маната (6,01 процента), а объем размещенных нот - 240 000 000 манатов.
Дата погашения нот - 30 марта 2022 года.
(Автор: Кямран Гасымов. Редактор: Константин Шапиро)
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