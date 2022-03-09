Азербайджанский банк предупредил своих клиентов в связи с картами VISA и Mastercard

БАКУ /Trend/ - Ведущие мировые платежные системы VISA и MasterCard объявили о приостановке работы в России, сообщает Trend в среду со ссылкой на RabitaBank.

Согласно информации, российские банки не будут поддерживаться системами VISA и Mastercard, а карты из-за рубежа не будут доступны в России. В связи с этим карты азербайджанских банков, в том числе RabitaBank, не будут работать в России. Банк рекомендует, приняв это во внимание, заранее обналичить средства или совершить безналичные операции.

Отметим, что ОАО "Rabitabank" обслуживает своих клиентов в 16 регионах Азербайджана и в Баку с помощью 27 точек обслуживания и 74 банкоматов, приложения Rabita Mobile, платформы Internet Banking и чат-бота RabitaBot, Call Center №133.

(Автор: Назрин Исрафилова)