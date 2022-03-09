Недвижимое имущество азербайджанского банка повторно выставят на аукцион
БАКУ /Trend/ - 16 марта на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Demir Bank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает Trend в среду со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.
На торги будет выставлен частный дом площадью 91 кв. метр, расположенный в Ясамальском районе Баку на улице Захида Халилова.
Отметим, что аукцион по продаже имущества, запланированный на 23 февраля, не состоялся.
Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Ясамальский район, улица А.Саламзаде, 2С (3-й этаж).
(Автор: Назрин Исрафилова)
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