Недвижимое имущество азербайджанского банка повторно выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 16 марта на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Demir Bank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает Trend в среду со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На торги будет выставлен частный дом площадью 91 кв. метр, расположенный в Ясамальском районе Баку на улице Захида Халилова.

Отметим, что аукцион по продаже имущества, запланированный на 23 февраля, не состоялся.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Ясамальский район, улица А.Саламзаде, 2С (3-й этаж).

(Автор: Назрин Исрафилова)