ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты

БАКУ /Trend/ - 16 мая на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению нот (84 дня) Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона шесть инвесторов подали 10 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 112 606 100 манатов.

В соответствии с решением ЦБА, средневзвешенная цена одной облигации составила 99,3394 маната (2,85 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 8 августа 2023 года.