Совокупные обязательства Центробанка Азербайджана выросли по итогам 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Совокупные обязательства Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам 2021 года выросли на 5,77 процента по сравнению с 2020 годом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

По данным отчета, совокупные обязательства выросли на 1,376 миллиарда манатов - до 25,24 миллиарда манатов.

В структуре обязательств наибольшую долю (48,77 процента) заняли наличные деньги в обращении, которые выросли за год на 3,97 процента и составили 12,31 миллиарда манатов. На обязательства перед правительственными учреждениями пришлось 15,87 процента, или 4,004 миллиарда манатов.

Обязательства ЦБА перед кредитными организациями за год выросли в 2,3 раза - до 7,44 миллиарда манатов.

Обязательства по операциям с Международным валютным фондом достигли 1,261 миллиарда манатов (рост за год в 3,3 раза). Прочие обязательства ЦБА составили 1,016 миллиона манатов.

Совокупный капитал Центробанка Азербайджана по итогам 2021 года составил 1,17 миллиарда манатов, а капитальные резервы - 526,96 миллиона манатов, не изменившись в годовом исчислении.