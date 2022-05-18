ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты

БАКУ /Trend/ - 18 мая на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению краткосрочных нот (28 дней) Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 150 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона 20 инвесторов подали 16 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 1 364 388 500 манатов.

В соответствии с решением ЦБА, средневзвешенная цена одной облигации составила 99,5158 маната (6,26 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 150 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 15 июня 2022 года.