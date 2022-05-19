Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) осуществил очередную выплату процентов по облигациям, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

Согласно проспекту эмиссии облигаций ИКГФ, помимо процентной выплаты в день платежей по облигациям, предусмотрена выплата определенной части номинальной остаточной стоимости ценных бумаг, которая равна доле основных долговых выплат по активам, входящим в ипотечное покрытие.

В сообщении БФБ отмечается, что 16 мая эмитентом была осуществлена очередная выплата процентов по облигациям. Исходя из этого, сумма остатка по номиналу указанных облигаций составила 666,02 маната. Таким образом, при очередных выплатах процентный доход в размере трех процентов будет рассчитан, исходя из этой суммы.