ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты

БАКУ /Trend/ - 20 мая на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению краткосрочных нот (252 дня) Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона пять инвесторов подали восемь заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 87 762 200 манатов.

В соответствии с решением ЦБА, средневзвешенная цена одной облигации составила 98,0104 маната (2,9 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 27 января 2023 года.