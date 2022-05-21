Недвижимое имущество азербайджанского Atrabank выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 16 июня на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО Atrabank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Недвижимым имуществом Atrabank является садовый дом площадью 58,35 квадратных метра в городе Баку (Бинагадинский район, поселок Горадил). Его стартовая цена на аукционе составит 15 тысяч манатов.

Участник торгов должен заплатить аукционной организации пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут предоставить необходимые документы по адресу: Баку, Ясамальский район, улица А.Саламзаде, 2С (третий этаж).

Телефоны для дополнительной информации: (+99450) 206-66-67, (+99455) 206-66-67.