Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - 24 мая на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 2 548 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным биржи, в ходе аукциона семь инвесторов подали восемь заявок в ценовом диапазоне от 86,8990 (8,8914 процента) до 94,85 маната (7,2716 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 92,7006 маната (7,6924 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 93,3207 маната (7,5698 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 25 021 100 манатов, а объем размещения – 10 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - 30 января 2029 года.