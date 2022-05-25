ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты

БАКУ /Trend/ - 25 мая на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению нот (168 дней) Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона пять инвесторов подали восемь заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 89 530 600 манатов.

В соответствии с решением ЦБА, средневзвешенная цена одной облигации составила 98,6285 маната (2,98 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 9 ноября 2022 года.