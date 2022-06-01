В Казахстане отмечено укрепление нацвалюты

По итогам мая курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, передает Trend со ссылкой на Национальный банк РК.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 115 млн долл. США, при общем объеме торгов 2,2 млрд долл. США.

«Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран. Предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долл. США. На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Национальный банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долл. США», - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

По информации Нацбанка, для выделения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн долл. США.

«В дальнейшем конвертаций валютных средств Национального фонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в Национальный фонд. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30%, для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном рынке. В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк РК продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - проинформировали в Нацбанке РК.