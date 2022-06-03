...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставил на торги облигации

Финансы Материалы 3 июня 2022 09:34
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставил на торги облигации

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Второго июня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана на сумму 15 миллионов манатов со сроком обращения девять тысяч дней, передает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона два инвестора подали две заявки. Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 15 миллионов манатов, объем размещения - 15 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - четвертое декабря 2046 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости