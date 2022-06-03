Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставил на торги облигации

БАКУ /Trend/ - Второго июня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана на сумму 15 миллионов манатов со сроком обращения девять тысяч дней, передает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона два инвестора подали две заявки. Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 15 миллионов манатов, объем размещения - 15 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - четвертое декабря 2046 года.