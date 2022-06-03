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ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

Финансы Материалы 3 июня 2022 13:29
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Третьего июня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона четыре инвестора подали семь заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 81 626 900 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 97,8278 маната (3,17 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 10 февраля 2023 года.

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