Фонд развития предпринимательства Азербайджана назвал объем льготных кредитов

БАКУ /Trend/ - На сегодня суммарный объем льготных кредитов, выданных по линии Фонда развития предпринимательства предпринимателям в Азербайджане, составляет 2,7 миллиарда манатов.

Как передает Trend в четверг со ссылкой на фонд, кредиты были выданы 41 300 предпринимателям.

Отмечается, что доля проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в распределении льготных кредитов по отраслям экономики составила 91,7 процента; 6,1 процента - на производство и переработку промышленной продукции, 1,6 процента - на развитие сферы услуг (инфраструктуру, медицину, образование и др.), 0,6 процента - на сферу туризма.

Согласно информации фонда, 60,5 процента кредитов направлены на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, 26,1 процента - на производство и переработку промышленной продукции, 2,2 процента - на развитие туризма, 11,1 процента - на развитие сферы услуг.

В распределении льготных кредитов по регионам на долю города Баку и прилегающих поселков приходится 6,5 процента, регионов - 93,5 процента. По количеству профинансированных проектов Карабахский экономический район занимает первое место среди регионов (17,6 процента).