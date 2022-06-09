Имущество Texnikabank выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 29 июня на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Texnikabank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На торги выставляется нежилое помещение площадью 284,40 квадратных метра в городе Мингячевир на ул. Самеда Вургуна, 17. Его стартовая цена на аукционе составит 60 тысяч манатов

Участник торгов должен будет заплатить аукционной организации пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99450) 206-66-67, (+99455) 206-66-67.