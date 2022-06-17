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Инфляция к концу года прогнозируется ниже фактических темпов - Центробанк Азербайджана

Финансы Материалы 17 июня 2022 16:02
Инфляция к концу года прогнозируется ниже фактических темпов - Центробанк Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Инфляция к концу года прогнозируется ниже фактических темпов.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА)

Согласно прогнозу ЦБА, в среднесрочной перспективе ожидается возвращение инфляции к целевому диапазону.

"Центральный банк осуществляет постоянный мониторинг процессов, происходящих в мировой экономике и экономике Азербайджана, на финансовых рынках, а также проводит структурный и факторный анализ инфляции. Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом соответствия фактической инфляции прогнозу, степени реализации внешних и внутренних инфляционных рисков", - говорится в сообщении.

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