Инфляция к концу года прогнозируется ниже фактических темпов - Центробанк Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Инфляция к концу года прогнозируется ниже фактических темпов.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА)

Согласно прогнозу ЦБА, в среднесрочной перспективе ожидается возвращение инфляции к целевому диапазону.

"Центральный банк осуществляет постоянный мониторинг процессов, происходящих в мировой экономике и экономике Азербайджана, на финансовых рынках, а также проводит структурный и факторный анализ инфляции. Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом соответствия фактической инфляции прогнозу, степени реализации внешних и внутренних инфляционных рисков", - говорится в сообщении.