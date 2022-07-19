Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - 19 июля на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 728 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным биржи, в ходе аукциона 15 инвесторов подали 23 заявки в ценовом диапазоне от 95,4086 (семь процентов) до 99,153 маната (4,95 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 98,223 маната (5,44 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 98,7944 маната (5,14 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 78 843 600 манатов, а объем размещения – 20 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 16 июля 2024 года.