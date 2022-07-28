Недвижимое имущество азербайджанского Yunayted Kredit Bank выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 17 августа на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО Yunayted Kredit Bank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На торги выставляется нежилое помещение площадью 140 квадратных метров, расположенное по адресу: город Сумгайыт, 5-й микрорайон, дом №6/53. Его стартовая цена составит 280 тысяч манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут предоставить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефон для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.