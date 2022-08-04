Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации

БАКУ /Trend/ - Четвертого августа на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций азербайджанской НБКО İnkişaf üçün maliyyə на сумму один миллион манатов со сроком обращения два года, сообщает в четвергTrend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона 10 инвесторов подали 10 заявок.

Годовая ставка составила 12 процентов, а процентные платежи выплачиваются инвесторам каждые 30 дней.

Дата погашения облигаций – 4 августа 2024 года.

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