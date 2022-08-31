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Центробанк Азербайджана обсудил с Visa поддержку проекта "Умное село"

Финансы Материалы 31 августа 2022 18:19 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана обсудил с Visa поддержку проекта "Умное село"

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и Африке (СЕМЕА) Эндрю Торре.

Об этом, как сообщает в среду Trend, Талех Кязымов написал в Twitter.

"Сегодня на встрече с президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и Африке (СЕМЕА) Эндрю Торре мы обсудили текущее состояние сотрудничества между Центральным банком и Visa, а также безналичное общество, FinTech, цифровую валюту, поддержку проекта "Умное село", - говорится в публикации.

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