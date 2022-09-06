Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации

БАКУ /Trend/ - Шестого сентября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций азербайджанской НБКО "Kəpəz" на сумму один миллион манатов со сроком обращения 48 месяцев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона восемь инвесторов подали восемь заявок.

Годовая ставка составила 14 процентов, а процентные платежи выплачиваются каждые 30 дней.

Дата погашения облигаций – 6 сентября 2026 года.

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