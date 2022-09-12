Mastercard принимает активное участие в разработке новых цифровых продуктов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Mastercard принимает активное участие в разработке и внедрении новых цифровых продуктов в Казахстане.

Об этом в интервью Trend сообщил Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard по Центральной Азии.

По его словам, при непосредственном участии компании в Казахстане запущены сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay – это были важнейшие шаги к цифровому будущему, которые помогли еще большему числу казахстанцев получить возможность выбирать наиболее удобный для них способ оплаты.

"Эти сервисы дают возможность использовать банковские карты в любое время и в любом месте благодаря платформе MDES (Mastercard Digital Enablement Service). Все транзакции Mastercard, совершенные c помощью смартфона или любого другого носимого устройства, защищены с помощью платежных токенов. Токены – это одноразовые сочетания цифр, которые используются на мобильных устройствах вместо 16-значных номеров на пластиковых картах. Использование токенов позволяет нам предоставлять защищенный и удобный способ оплаты", - сказал Трэпка.

Он отметил, что на днях вместе с банками-партнерами (Halyk Bank, Altyn Bank, Jusan Bank, Forte Bank, Банк Фридом Финанс Казахстан и Евразийский Банк) компания запустила акцию "Плати в движении с Mastercard", в рамках которой держатели карт Mastercard получают шанс выиграть 1 миллион тенге. Для этого они должны оплатить покупки с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay смартфоном или другим носимым устройством (например, часами) на сумму от 3 тыс. тенге каждая. Розыгрыш миллиона тенге проводится еженедельно в каждом из банков-участников.

"Самое активное участие Mastercard принимает в разработке и внедрении новых цифровых продуктов, которые помогают малому и среднему бизнесу стать активными участниками электронной коммерции. Например, в сотрудничестве с банками-партнерами внедрена технология Tap on Phone, когда обычный смартфон становится полноценным POS-терминалом по приему бесконтактных платежей по банковским карточкам и другим устройствам", - сказал Трэпка.

По его словам, подобные продукты запустил целый ряд крупнейших банков страны. Это очень удобно для приема безналичной оплаты в тех местах, где ранее оплату требовали только наличными – такси, маленькие магазины, базары, парикмахерские, ателье по ремонту обуви и одежды, цветочные и газетные киоски и т.д. Сотрудничество с банками по внедрению Tap on Phone открывает еще больше возможностей для широкого применения безналичной и бесконтактной оплаты.

"Мы активно помогаем нашим партнерам – банкам во внедрении проектов, которые разрабатывают финтех-стартапы. Также для развития e-commerce в стране вместе с министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и другими партнерами мы проводим образовательные вебинары для МСБ от ведущих независимых экспертов, специалистов из крупных международных компаний, имеющих большой и разнообразный опыт в таких направлениях, как интернет-маркетинг, электронная торговля, электронные платежи, бухгалтерский учет, управление денежными потоками и т.д", - подытожил генеральный директор Mastercard по Центральной Азии.

Mastercard – это глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. В этом году Mastercard отмечает 10-летие своей официальной деятельности в Казахстане, хотя компания присутствует в стране с середины 90-х годов.

В число партнеров Mastercard входят крупнейшие коммерческие банки Казахстана, а также национальный оператор почтовой связи "Казпочта". Продолжаются работы по подключению новых банков, а также внедрению технологических и других новшеств.