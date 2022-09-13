Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - 13 сентября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 14 инвесторов подали 26 заявок в ценовом диапазоне от 92,1367 (восемь процентов) до 97,2914 маната (шесть процентов).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 96,2329 маната (6,4 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 96,7127 маната (6,218 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 57 448 700 манатов, а объем размещения – 20 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – 9 сентября 2027 года