Минфин Азербайджана обратился в СГБ в связи с посольством в Германии

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана обратилось в Службу государственной безопасности (СГБ) в связи с посольством Азербайджана в Германии.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на минфин.

"В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности посольства Азербайджана в Германии в период с 30 декабря 2014 года по 1 октября 2021 года были выявлены случаи фальсификации информации в банковских выписках, присвоения средств, находящихся на банковских счетах, в том числе путем перечисления государственных пошлин по консульским операциям на другие счета не по назначению. Учитывая серьезность выявленных финансовых нарушений, в целях принятия соответствующих мер в отношении виновных должностных лиц материалы проверки были представлены в Службу государственной безопасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что Государственная служба финансового надзора министерства финансов Азербайджана в январе-июне 2022 года выявила нецелевое расходование бюджетных средств на общую сумму 99,91 миллиона манатов.