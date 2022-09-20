Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - 20 сентября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 728 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 16 инвесторов подали 24 заявки в ценовом диапазоне от 97,0298 (6,1 процента) до 98,5377 маната (5,28 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 98,1487 маната (5,49 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 98,4190 маната (5,344 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 52 043 500 манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – 17 сентября 2024 года