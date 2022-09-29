В Азербайджане действуют 25 финтех-компаний - Руслан Талыбов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на финансовом рынке оказывают услуги 25 финтех-компаний.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в ходе мероприятия на тему «Финтех-экосистема в Азербайджане – сегодня и завтра» председатель Ассоциации финансовых технологий Руслан Талыбов.

По его словам, 55,6 процента из них устойчивые, а 44,4 процента еще развиваются.

«Хочу также отметить, что порядка 20 процентов из них являются международными игроками. Считаю, что принятие закона о платёжных системах позволит ускорить развитие, расширить число финтех-игроков, выход к платежным инструментам и даст ряд других преимуществ», - сказал Талыбов.

Он также сказал, что финтех-организациям необходимо создать условия для более тесного сотрудничества с банками.

«Сотрудничество с банками позволит расширить как банковские услуги, так и услуги финтех-компаний», - добавил он.