Центробанк Азербайджана работает над стимулированием цифровых платежей - Фарид Османов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана работает над стимулированием цифровых платежей.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в ходе мероприятия на тему «Fintech в Азербайджане – сегодня и завтра» генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

По его словам, в 2021 году была принята стратегия по цифровым платежам, в соответствии с которой ведутся работы по развитию этих видов платежей.

«Кроме того, в ближайшее время ожидается принятие закона о платёжных системах, который позволит ускорить развитие электронных финансовых услуг. Также мы работаем над рядом других нормативных актов, которые поспособствуют упрощению развития финансовых услуг и их соответствию международным стандартам», - сказал Османов.

Он также сообщил, что в стране значительно возросло число платежей по банковским картам.

«Мы приветствуем работу глобальных финансовых игроков. На сегодняшний день в стране 13 миллионов карт, из которых 9 миллионов бесконтактные. Безналичные платежи в общем обороте страны составляют порядка 41 процента и мы нацелен на увеличение доли безналичных платежей в общем обороте», - сказал он.

Османов подчеркнул, что регулятор работает и над проектом, который поспособствует созданию синергии между финтех-компаниями и банками, развитию открытого банкинга.