Visa заложила основу для запуска глобальных платежных инструментов в Азербайджане - региональный менеджер

БАКУ /Trend/ - В 2019 году Visa заложила основу запуска в Азербайджане таких решений, как Apple Pay и Google Pay.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в ходе мероприятия на тему «Fintech в Азербайджане – сегодня и завтра» региональный менеджер Visa Нурлан Гаджиев.

По его словам, с запуском токенизации стал возможен запуск этих глобальных решений.

«Мы были уверены, что это поспособствует запуску в Азербайджане Apple Pay и Google Pay. Сегодня ряд банков страны продолжает работать над этим. Кроме того, мы запустили безналичную покупку билетов на поезда, курсирующие по маршруту Баку-Сумгайыт. Соответствующая инфраструктура установлена на 14 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги. Планируется расширить эту инициативу и по другим маршрутам», - сказал Гаджиев.