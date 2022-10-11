Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 11 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 19 инвесторов подали 31 заявку в ценовом диапазоне от 90,9249 (8,49 процента) до 95,1885 маната (6,8 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 93,3936 маната (7,5 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 93,6116 маната (7,4141 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 171 171 300 манатов, а объем размещения – 50 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 7 октября 2025 года.