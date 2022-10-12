ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 12 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошли два аукциона по размещению нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 60 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе первого аукциона 10 инвесторов подали 15 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 53 516 600 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 99,7067 маната (3,78 процента).

По итогам аукциона объем размещенных краткосрочных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 9 ноября 2022 года.

По итогам второго аукциона 11 инвесторов подали 16 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 60 161 600 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 99,0046 маната (4,31 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 4 января 2023 года.