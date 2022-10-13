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ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты

Финансы Материалы 13 октября 2022 13:10 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 13 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона 11 инвесторов подали 18 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 59 384 700 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 97,8689 маната (4,67 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 30 марта 2023 года.

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