ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 13 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона девять инвесторов подали 15 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 47 950 400 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 96,6033 маната (5,02 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 22 июня 2023 года.