Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации

БАКУ /Trend/ - 14 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций азербайджанской НБКО "İnternational" на сумму два миллиона манатов со сроком обращения 18 месяцев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона девять инвесторов подали девять заявок.

Годовая ставка составила 13 процентов, а процентные платежи выплачиваются каждые 90 дней.

Дата погашения облигаций – 14 апреля 2024 года.

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