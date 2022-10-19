Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

В Азербайджане приняты новые правила по рынку РЕПО

Финансы Материалы 19 октября 2022 11:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане приняты новые правила по рынку РЕПО

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) приняла правила определения предмета РЕПО, расчета коэффициента обеспечения по операциям РЕПО.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

В сообщении отмечается, с целью оптимизации ликвидности и механизмов управления рисками по операциям РЕПО для корпоративных ценных бумаг, являющихся предметом РЕПО, БФБ разработаны и вступили в силу с 18 октября 2022 года "Правила определения предмета РЕПО и расчета и раскрытия коэффициента обеспечения по операциям РЕПО”.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости