Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 18 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 728 дней, передает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 16 инвесторов подали 25 заявок в ценовом диапазоне от 90,2486 (10 процентов) до 98,1487 маната (5,49 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций и средневзвешенная цена были определены на уровне 98,1487 маната (5,49 процента),

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 106 120 100 манатов, а объем размещения – 15 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 15 октября 2024 года.