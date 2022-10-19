Ожидаемый профицит текущего счета Казахстана будет неустойчивым - Нацбанк

БАКУ /Trend/ - Ожидаемый профицит текущего счета Казахстана будет неустойчивым.

Об этом сказал председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на пленарном заседании Мажилиса парламента РК по вопросу «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», передает в среду Trend.

По его словам, на фоне высоких цен на сырье в 2022 году ожидаются переход текущего счета платежного баланса в профицитную зону и сохранение профицита в 2023 году.

«В 2022 году рост экспорта товаров будет обусловлен высокими мировыми ценами на нефть, металлы, уран и зерновые. В 2023 году сокращение ненефтяного экспорта ввиду корректировки цен на металлы в сторону снижения будет компенсировано ростом экспорта нефти, обусловленным наращиванием объемов ее добычи до 92,6 млн тонн», - сказал Пирматов.

По его словам, ожидается сохранение импорта товаров на высоких уровнях на фоне сохраняемого спроса и фискальных расходов.

«При этом ожидаемый профицит текущего счета будет неустойчивым, поскольку обеспечится лишь ростом цен на сырье при сохранении экспорта готовых товаров на низком уровне», - сказал Пирматов.