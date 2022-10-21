Расходы госбюджета Азербайджана исполнены на 97% - минфин

БАКУ /Trend/ - Расходы государственного бюджета за девять месяцев 2022 года исполнены на 20,47 миллиарда манатов, или на 97,3 процента от прогнозируемой суммы, что на 15,6 процента, или 2,758 миллиарда манатов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве финансов Азербайджана, прогноз по расходам госбюджета на январь-сентябрь 2022 года составлял 21,039 миллиарда манатов.

По данным ведомства, в отчетный период 2022 года на текущие расходы было направлено свыше 12,669 миллиарда манатов, или 61,9 процента общих расходов государственного бюджета (на 1,194 миллиарда манатов, или 10,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). 6,608 миллиарда манатов, или 32,3 процента составили основные расходы, 1,193 миллиарда манатов, или 5,8 процента пришлись на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств (на 320,5 миллиона манатов, или 21,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года).