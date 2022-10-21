Назван объем профицита госбюджета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года профицит государственного бюджета Азербайджана составил 1,93 миллиарда манатов.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

По данным ведомства, доходы госбюджета за девять месяцев 2022 года исполнены на 22,401 миллиарда манатов, что на 4,529 миллиарда манатов (25,3 процента) больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, доходы государственного бюджета за девять месяцев 2022 года на 418,6 миллиона манатов (1,9 процента) больше прогнозируемой суммы.

В свою очередь, расходы государственного бюджета за девять месяцев 2022 года исполнены на 20,47 миллиарда манатов, или на 97,3 процента от прогнозируемой суммы, что на 15,6 процента, или 2,758 миллиарда манатов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.