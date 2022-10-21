Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

В Азербайджане назван объём средств, выданных предпринимателям в рамках субсидирования процентов по кредитам

Финансы Материалы 21 октября 2022 11:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане назван объём средств, выданных предпринимателям в рамках субсидирования процентов по кредитам

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с субсидированием процентов по существующим займам предпринимателям было выдано 66,6 миллиона манатов по 5 009 кредитам.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"По состоянию на первое октября 2022 года в рамках механизма субсидирования процентов по действующим кредитам были приняты решения о предоставлении субсидий по процентам в размере 70,4 миллиона манатов по 5 035 заявкам с остатком кредита в 858,4 миллиона манатов. В связи с субсидированием процентов по существующим займам предпринимателям было выдано 66,6 миллиона манатов по 5 009 кредитам", - говорится в публикации.

В Азербайджане назван объём средств, выданных предпринимателям в рамках субсидирования процентов по кредитам
В Азербайджане назван объём средств, выданных предпринимателям в рамках субсидирования процентов по кредитам
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости