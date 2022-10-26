Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 25 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 092 дня, передает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 19 инвесторов подали 31 заявку в ценовом диапазоне от 93,7728 (7,9994 процента) до 97,7349 маната (6,4505 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 94,2731 (7,7994 процента), а средневзвешенная цена - 95,0619 маната (7,4867 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 109 651 200 манатов, а объем размещения – 45 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 24 июня 2025 года.