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Валютные резервы Центробанка Азербайджана увеличились

Финансы Материалы 1 ноября 2022 17:02 (UTC +04:00)
Валютные резервы Центробанка Азербайджана увеличились

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На 31 октября 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,803 миллиарда долларов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 1,77 процента, или 135,7 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 10,82 процента, или 761,9 миллиона долларов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

По данным регулятора, на 29 октября 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составили 7,041 миллиарда долларов.

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