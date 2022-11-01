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Обсуждены перспективы сотрудничества между финансово-банковским сектором Азербайджана и Пакистана

Финансы Материалы 1 ноября 2022 22:07 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы сотрудничества между финансово-банковским сектором Азербайджана и Пакистана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе и руководителем находящегося в процессе ликвидации Бакинского филиала Национального банка Пакистана шейхом Ахшамом Ахмадом.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

На встрече была выражена благодарность за деятельность филиала в Азербайджане и обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества между финансово-банковским сектором Азербайджана и Пакистана, говорится в публикации.

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