Обсуждены перспективы сотрудничества между финансово-банковским сектором Азербайджана и Пакистана

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе и руководителем находящегося в процессе ликвидации Бакинского филиала Национального банка Пакистана шейхом Ахшамом Ахмадом.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

На встрече была выражена благодарность за деятельность филиала в Азербайджане и обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества между финансово-банковским сектором Азербайджана и Пакистана, говорится в публикации.